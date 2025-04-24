Кременчуцька гімназія №31 отримає майже мільйон гривень на капітальний ремонт

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду громади
Для Кременчуцької гімназії №31 у місті виділятимуть 832 тисячі 229 гривень на проведення капітального ремонту частини покрівлі. Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету мають розглянути на сесії міської ради.
У суму вже враховані супутні витрати. Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду громади.
Нагадаємо, у березні торік в гімназії №31 запланували будівництво другого укриття.
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