Сьогодні вночі російська армія атакувала Україну 70 ракетами та 145 БпЛА — на Полтавщині працювала ППО

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Основний напрямок удару — столиця України місто Київ. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявили та здійснили супровід 215 повітряних цілей противника:
За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:
Крім того, 68 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що у ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ракети у Миргородському районі пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».
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