Сьогодні вночі російська армія атакувала Україну 70 ракетами та 145 БпЛА — на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 149

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Основний напрямок удару — столиця України місто Київ. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявили та здійснили супровід 215 повітряних цілей противника:

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);

6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків — Донецька обл.);

12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ; Чауда — Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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— У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей… Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що у ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ракети у Миргородському районі пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».