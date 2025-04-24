На Полтавщині уламки ракети пошкодили будівлю і машину

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У ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Внаслідок падіння уламків ракети у Миргородському районі пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Постраждалих через російську атаку немає.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня під час атаки російських безпілотників на Полтавщині уламки БпЛА впали на територію Кременчуцького району. Внаслідок цього у кількох будинках вибило вікна.