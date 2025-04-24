У Кременчуці вносять зміни до програми «Турбота»: бюджет збільшують на понад 1,2 млн грн

Основна частина коштів спрямована на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування чорнобильців
У Кременчуці планують збільшити бюджет за програмою «Турбота» на 2024-2026 роки: необхідно додатково виділити понад 1,2 мільйона гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради.
Поділяються ці кошти за трьома напрямками:
Отож, загальна сума, яку потрібно профінансувати для програми «Турбота» становить 1 млн 287 тис. 654 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на початку року містяни не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота».
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