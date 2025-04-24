У Кременчуці вносять зміни до програми «Турбота»: бюджет збільшують на понад 1,2 млн грн

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 58

У Кременчуці планують збільшити бюджет за програмою «Турбота» на 2024-2026 роки: необхідно додатково виділити понад 1,2 мільйона гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради.

Поділяються ці кошти за трьома напрямками:

2 тис. 460 грн — вартість прапора та флагштоку для Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

— вартість прапора та флагштоку для Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»; 1 млн 250 тис. грн — відшкодування вартості санаторно-курортного лікування чорнобильців;

— відшкодування вартості санаторно-курортного лікування чорнобильців; 35 тис. 194 грн — відшкодування витрат за надання ритуальних послуг і за організацію поховання Миколи Данилейка, Почесного громадянина міста Кременчука, Заслуженого машинобудівника України.

Отож, загальна сума, яку потрібно профінансувати для програми «Турбота» становить 1 млн 287 тис. 654 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на початку року містяни не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота».