На Кременчуччині почали розкладати принади з вакциною від сказу для диких тварин

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За перший день розклали близько 45 тисяч доз вакцини

На Кременчуччині розпочали розкладати принади з вакциною для імунізації диких тварин від сказу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби на Полтавщині.

Крім Кременчуцького району, стартувала кампанія з імунізації і на Миргородщині. Так у Держпродспоживслужбі заявляють, що у перший день на територіях мисливських угідь районів розклали близько 45 тисяч доз вакцини.

Загалом же весною по всій області планують розповсюдити понад 518 тисяч принад з вакциною. Охопити планують 20,7 тисячі км2 території області.

Попри те, що вакцина для людини є повністю безпечною, фахівці наголошують, що чіпати принади та перекладати їх в інше місце не можна.

Нагадаємо, вакцину розкладатимуть на території мисливських угідь області, окрім населених пунктів, боліт, водоймищ, авто- та залізничних шляхів і місць проведення польових робіт.