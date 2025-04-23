Оборонець Маріуполя, полтавський морпіх Сергій «Волина» Волинський зустрівся з голлівудським актором Шоном Пенном

Де та коли відбувалася зустріч — невідомо
Днями морський піхотинець та оборонець Маріуполя Сергій «Волина» Волинський із Полтави зустрівся із голлівудським актором та режисером Шоном Пенном. Спільним фото чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
«Волина» пише, що Шон Пенн лишив в Україні один зі своїх Оскарів — як символ незламної віри.
Дякую, Шон. Ти довів: у цьому світі ще є совість, честь, правда — і люди, що ведуть за собою прикладом. Люди його покоління знають ціну життя. І Шон показав це не словами, а вчинками, — додає військовий.
Коли саме Сергій Волинський зустрівся з оскароносним актором, він не сказав, проте пригадав, що коли над Києвом вперше летіли ракети, Шон Пенн був поруч з українцями. У час, коли багато хто мовчав, він говорив.
Сергій Волинський був одним з героїчних оборонців Маріуполя і брав участь у битві за «Азовсталь». З блокадного міста «Волина» звертався до світових лідерів, аби мирне населення евакуювали. Після захоплення росіянами Маріуполя воїн потрапив у полон. В липні 2023 року повернувся в Україну.
Після звільнення з російського полону Сергій Волинський отримав звання Героя України.
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