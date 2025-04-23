Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Оборонець Маріуполя, полтавський морпіх Сергій «Волина» Волинський зустрівся з голлівудським актором Шоном Пенном

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 155

 

Де та коли відбувалася зустріч — невідомо

Днями морський піхотинець та оборонець Маріуполя Сергій «Волина» Волинський із Полтави зустрівся із голлівудським актором та режисером Шоном Пенном. Спільним фото чоловік поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

«Волина» пише, що Шон Пенн лишив в Україні один зі своїх Оскарів — як символ незламної віри.

Дякую, Шон. Ти довів: у цьому світі ще є совість, честь, правда — і люди, що ведуть за собою прикладом. Люди його покоління знають ціну життя. І Шон показав це не словами, а вчинками, — додає військовий.
Коли саме Сергій Волинський зустрівся з оскароносним актором, він не сказав, проте пригадав, що коли над Києвом вперше летіли ракети, Шон Пенн був поруч з українцями. У час, коли багато хто мовчав, він говорив. 
Сергій Волинський був одним з героїчних оборонців Маріуполя і брав участь у битві за «Азовсталь». З блокадного міста «Волина» звертався до світових лідерів, аби мирне населення евакуювали. Після захоплення росіянами Маріуполя воїн потрапив у полон. В липні 2023 року повернувся в Україну.
Сергія Волину та захисників «Азовсталі» повернули з російського полону

Після звільнення з російського полону Сергій Волинський отримав звання Героя України.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Сергій Волинський
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх