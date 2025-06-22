Біло-чорний Прапор надії замайорів у Кременчуці

У Кременчуці на фасаді залізничного вокзалу з’явився біло-чорний Прапор надії. Загалом над сотнею вокзалів Укрзалізниці підняли Прапори надії.
Цей стяг — символ незламної віри в повернення наших полонених захисників, зниклих безвісти, а також вшанування памʼяті тих, хто загинув у неволі. Ініціативу реалізовано у партнерстві Укрзалізниці та благодійного фонду Сталеві, створеного з ініціативи Героя України Сергій Волинський.
У перші дні повномасштабного вторгнення вагони Укрзалізниці стали свідками сліз і надії. Вони були тимчасовим прихистком і шляхом до порятунку для тисяч українців. І символічно, що цей прапор піднімають саме над залізничними вокзалами України.
Долучайтеся — розгорніть Прапор надії, говоріть про тих, хто чекає на свободу. Нехай їхні голоси звучать у кожному серці. Разом ми повернемо їх додому!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.