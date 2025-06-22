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Біло-чорний Прапор надії замайорів у Кременчуці

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 385

Говоріть про тих, хто чекає на свободу 

У Кременчуці на фасаді залізничного вокзалу з’явився біло-чорний Прапор надії. Загалом над сотнею вокзалів Укрзалізниці підняли Прапори надії.

Цей стяг — символ незламної віри в повернення наших полонених захисників, зниклих безвісти, а також вшанування памʼяті тих, хто загинув у неволі. Ініціативу реалізовано у партнерстві Укрзалізниці та благодійного фонду Сталеві, створеного з ініціативи Героя України Сергій Волинський.

 

У перші дні повномасштабного вторгнення вагони Укрзалізниці стали свідками сліз і надії. Вони були тимчасовим прихистком і шляхом до порятунку для тисяч українців. І символічно, що цей прапор піднімають саме над залізничними вокзалами України. 

— Сьогодні ми піднімаємо Прапор надії, щоб нагадати: ми не зупинимося, поки кожен полонений і кожен зниклий безвісти не повернеться додому. Він складається з білої та чорної смуг. Чорна — про смерть, полон і втрати. Біла — про надію та невпинну боротьбу за своїх. Разом ці кольори зливаються в єдине полотно — символ незламної боротьби за кожного українця, хто ще не вдома. Україна чекає своїх бійців, кожного, кого утримує ворог у полоні. Прапор надії — це щоденне нагадування всій країні та світу про кожного військовополоненого і зниклого безвісти українця. Цей прапор майорітиме доти, доки ми не дочекаємося повернення всіх побратимів на рідну землю. І я впевнений: держава зробить усе, аби повернути кожного з них, — зазначив Герой України Сергій Волинський.

Долучайтеся — розгорніть Прапор надії, говоріть про тих, хто чекає на свободу. Нехай їхні голоси звучать у кожному серці. Разом ми повернемо їх додому!

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Дмитренко, Анна Душенко
Теги: полон війна прапор надії Волина Сергій Волинський
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