У Полтаві організовують другий етап Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів»

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12-13 липня у Полтаві проведуть другий етап Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів» (настільний теніс, кросфіт, відбірковий етап). Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Участь у змаганнях можуть взяти військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнених зі служби в ЗСУ чи правоохоронних органах, які зазнали поранень, травм або захворювань під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Зареєструватись можна за цим посиланням. Реєстрація триватиме до 23 червня.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» у червні минулого року опублікував серію репортажів з відбіркових національних змагань з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили в Києві. Тоді в них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій.