У Міському саду у Кременчуці знайшли уламки збитих російських цілей

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 482

Рятувальники також попередили відвідувачів і працівників парку про касетні боєприпаси та про їх небезпеку

Після атаки РФ по Кременчуцькій громаді у Міському саду знайшли уламки повітряних цілей. Про це повідомив керівник Міського саду Віталій Дедюрін.

— Близько сьомої ранку до огляду території до нас приєдналися працівники ДСНС, які у свою чергу оглянули знайдені нами уламки на предмет небезпеки, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники також попередили відвідувачів і працівників парку про касетні боєприпаси та про їх небезпеку.

Що передувало

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.