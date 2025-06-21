Уламки ракет, вибиті вікна, пошкоджені машини: у Кременчуці фіксують наслідки російського обстрілу

Унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали Кременчука. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
У повідомленні надали перелік дій тим, хто постраждав внаслідок атаки РФ:
У Кременчуцькому районному управлінні поліції попереджають про уламки зброї на вулицях міста.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
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