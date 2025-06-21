Уламки ракет, вибиті вікна, пошкоджені машини: у Кременчуці фіксують наслідки російського обстрілу

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У Кременчуцькому районному управлінні поліції попереджають про уламки зброї на вулицях міста

Унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали Кременчука. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

У повідомленні надали перелік дій тим, хто постраждав внаслідок атаки РФ:

Телефонуйте на єдину міську гарячу лінію за номером 15-63.

Повідомте про характер і місце пошкоджень.

З вами зв’яжуться представники спеціальної міської комісії — вони зафіксують усі пошкодження для подальшого розв’язання питань щодо допомоги та відшкодування.

У Кременчуцькому районному управлінні поліції попереджають про уламки зброї на вулицях міста.

— Ні в якому разі не наближатися і не брати до рук! Відразу повідомляти або 102 або 101, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.