На території Кременчуцького району знаходять касетні боєприпаси — поліція

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 263

Після атаки російської армії по Кременчуцькому району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Що заборонено робити:

Торкатися підозрілих предметів.

Переміщати або переносити їх.

Наближатися до них чи дозволяти це іншим.

У разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС.

— Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів! Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.





