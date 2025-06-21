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На території Кременчуцького району знаходять касетні боєприпаси — поліція

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 263

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см

Після атаки російської армії по Кременчуцькому району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

Що заборонено робити:

  • Торкатися підозрілих предметів.
  • Переміщати або переносити їх.
  • Наближатися до них чи дозволяти це іншим.
  • У разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або зверніться до ДСНС.

 

— Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів! Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.



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Автор: Телеграф
Теги: боєприпаси ракетний удар
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