У Кременчуцькому районі постраждала людина внаслідок атаки РФ — ОВА

Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Про це повідомив т. в. о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів.
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