Сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначається щороку 22 червня. Це дата початку німецько-радянської війни у 1941 році — частини Другої світової війни. Тоді мільйони українців стали жертвами військових дій, окупації, репресій, Голокосту та примусових депортацій.

За різними оцінками, в Україні під час війни загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок, передає Укрінформ. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Україна офіційно встановила цю пам’ятну дату Указом президента України 17 листопада 2000 року.