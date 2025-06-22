Довгобуд у понад 10 років: у Кременчуці депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19»

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 145

Відомо, що оренду можуть продовжити на три роки

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати повторно розглянуть продовження оренди землі для товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-19». Мова йде про земельну ділянку площею 5600 кв.м на вулиці Лікаря Бончука, 25, де вже понад 10 років триває будівництво житлового будинку. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради.

Відомо, що оренду можуть продовжити на три роки. На ділянці мають завершити будівництво 10-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями.

Зазначимо, що навесні депутати під час чергової сесії міської ради зняли з розгляду питання продовження оренди землі для ТОВ «Моноліт-19». Причиною відмови стало те, що на будівельному майданчику виявили багато будівельного й побутового сміття, він належним чином не був огороджений, а на ньому встановлений підйомний кран. Через це до довгобуду був вільний доступ дітей та молоді, що могло привести до травмування та викликало скарги місцевих жителів.

Тоді депутати зняли це питання з розгляду, вирішивши запросити забудовника на засідання земельної комісії.

На засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури співзасновник ТОВ «Моноліт-19» Володимир Чорнобук розповів щодо перспектив завершення будівництва та впорядкування земельної ділянки. Він пояснив депутатам, що йдеться про незавершене будівництво другої черги багатоповерхового будинку — перша черга вже збудована та введена в експлуатацію.

За його словами, до 2016 року земельна ділянка фактично не використовувалася. Попередній забудовник планував оформити іпотечне кредитування з банком, який невдовзі збанкрутував. Потім ситуація ускладнилася пандемією та повномасштабним вторгненням російських військ.

Володимир Чорнобук не зміг відповісти на питання, коли планується завершити це будівництво, зазначивши, що ТОВ «Моноліт-19» має необхідні дозволи на його продовження та наразі переводить усю документацію згідно з чинними нормами ДБН в електронний кабінет.

Підприємець також повідомив, що навколо будівельного майданчика закінчують встановлювати огорожу, а сам майданчик вже поставили під охорону. Сміття з його території теж вивезли, а траву покосили.