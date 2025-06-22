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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі сталась бійка між підлітками: поліція з’ясовує обставини інциденту

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 109

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ

22 червня в соціальних мережах з’явилось відео з бійкою за участі підлітків у Полтавській громаді. Поліціянти оперативно встановили всіх учасників конфлікту, а також їхніх батьків і законних представників. Про це повідомила пресслужба поліції.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Наразі слідчі з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Кременчуці побилися двоє чоловіків: один із них помер в лікарні.

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Автор: Телеграф Джерело фото: телеграм-канал Доброго вечора, ми з Полтави
Теги: бійка
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