У Полтавському районі сталась бійка між підлітками: поліція з’ясовує обставини інциденту

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 109

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ

22 червня в соціальних мережах з’явилось відео з бійкою за участі підлітків у Полтавській громаді. Поліціянти оперативно встановили всіх учасників конфлікту, а також їхніх батьків і законних представників. Про це повідомила пресслужба поліції.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження. Наразі слідчі з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Кременчуці побилися двоє чоловіків: один із них помер в лікарні.