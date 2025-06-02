У Кременчуці побилися двоє чоловіків: один із них помер в лікарні

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Минулої неділі, 25 травня, у Кременчуці побилися двоє чоловіків: у результаті конфлікту один із них потрапив до реанімації, де учора, 1 червня, помер. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, сварка виникла між 46-річним та 31-річним чоловіками. Під час спільного дозвілля між ними виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. В результаті цього старшого чоловіка із травмами госпіталізували. Медики кілька днів намагалися врятувати чоловіка, проте 1 червня він помер.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). У поліції також додають, що причетного до бійки другого чоловіка затримали: суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Лохвиці чоловік забив родича до смерті — кривдника взяли під варту.



