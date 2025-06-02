Кременчуцькі каратисти привезли нагороди зі змагань у Києві

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 125

У здобутку спортсменів — І, ІІ та ІІІ місця

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами змагання «Гран-Прі» з кіокушинкай карате, що відбулися 1 червня у Києві. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмени навчаються.

Учасниками змагань були хлопці та дівчата віком від 4 до 17 років.

За результатами змагань вихованці спортивного ліцею завоювали:

І місце — Данило Майборода (6 клас);

ІІ місце — Ілона Гелуненко (7-Аклас);

ІІІмісце — Катерина Дубина (5 клас).

Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Ложченко.

Нагадаємо, у квітні кременчуцькі спортсмени здобули 7 прихових місць на відкритому кубку з кіокушинкай карате.