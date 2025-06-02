Кременчуцькі каратисти привезли нагороди зі змагань у Києві

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами змагання «Гран-Прі» з кіокушинкай карате, що відбулися 1 червня у Києві. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де спортсмени навчаються.
Учасниками змагань були хлопці та дівчата віком від 4 до 17 років.
За результатами змагань вихованці спортивного ліцею завоювали:
Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, у квітні кременчуцькі спортсмени здобули 7 прихових місць на відкритому кубку з кіокушинкай карате.
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