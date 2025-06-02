У Німеччині пройшов автопробіг на старовинних КрАЗах: участь взяли понад два десятки вантажівок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 280

Більшість представлених вантажівок, вироблених у Кременчуці, раніше використовувалися армією НДР або радянською групою військ у Німеччині

У Німеччині провели традиційний автопробіг KrAZ Treffen Oschersleben. Його особливість у тому, що в ньому беруть участь українські вантажівки КрАЗ.

Про це розповіло видання «Фокус». Відео із ретрошоу опублікували на Youtube-каналі Militär- und Landtechnik Klaus Schröder.

Подібні злети регулярно організовує німецький клуб власників КрАЗ. Вони проходять в околицях міста Ошерслебен, що в землі Саксонія-Анхальт. Цього разу на автопробіг зібралося понад два десятки КрАЗ різних років випуску.

Більшість цих вантажівок раніше використовувалися армією НДР або радянською групою військ у Німеччині. Переважна більшість учасників автопробігу — класичні вантажівки КрАЗ 60-80-х років. У колоні виявилося чимало повнопривідних КрАЗ-255Б, також помічені самоскиди КрАЗ-256, сідельний тягач КрАЗ-258 та військовий мостоукладник (ТММ – важкий механізований міст). Була представлена і модель наступного покоління – КрАЗ-260.

Деякі вантажівки КрАЗ мали дворядну кабіну – такі версії навіть в Україні є великою рідкістю. Деякі автомобілі прикрасив тюнінг, інші – перетворили на тягачі-евакуатори. Більшість вантажівок Кременчуцького автозаводу, попри їх вік, досить непогано збереглися.