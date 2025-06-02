На Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево: його життя врятувати не вдалося (доповнено)

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Учора, 1 червня, близько 18.00 у Хоролі на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 33-річний водій квадроцикла SHIFT не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, проте медикам не вдалося зберегти його життя — той помер у медзакладі.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Імовірно, загиблий — син міського голови Хорольської громади Сергія Волошина, Андрій Волошин. Відповідна інформація з’явилася на сайті Хорольської міськради.

У пресслужбі повідомляють, що загинув чоловік внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 1 червня.

Відомо, що загиблий був політиком: у 2020 році за результатами місцевих виборів його обранли депутатом Лубенської районної ради VIII скликання від Політичної партії «Довіра». У чоловіка лишилися дружина та син, батьки та двоє братів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині двоє дітей врізалися на квадроциклі в дерево: їх у тяжкому стані госіталізували.