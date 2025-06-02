Олена Шуляк
У "Слузі Народу" розповіли, як працюють "аптеки на колесах"
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій квадроцикла врізався в дерево: його життя врятувати не вдалося (доповнено)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 1 036

 

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Учора, 1 червня, близько 18.00 у Хоролі на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 33-річний водій квадроцикла SHIFT не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

 

Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, проте медикам не вдалося зберегти його життя — той помер у медзакладі.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Доповнено:

Імовірно, загиблий — син міського голови Хорольської громади Сергія Волошина, Андрій Волошин. Відповідна інформація з’явилася на сайті Хорольської міськради. 

 

У пресслужбі повідомляють, що загинув чоловік внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 1 червня.

Відомо, що загиблий був політиком: у 2020 році за результатами місцевих виборів його обранли депутатом Лубенської районної ради VIII скликання від Політичної партії «Довіра». У чоловіка лишилися дружина та син, батьки та двоє братів.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині двоє дітей врізалися на квадроциклі в дерево: їх у тяжкому стані госіталізували.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП квадроцикл загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх