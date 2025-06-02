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Минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 30 малюків

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 149 Коментарів: 1

 

Серед новонароджених — двійня, хлопчик та дівчинка

На минулому тижні, із 26 травня по 1 червня, у Кременчуці народилися 30 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Цього тижня дівчаток народилося більше: їх 16, а хлопчиків — 14. 

У перинатальному центрі на світ з’явилися 26 діток: 13 хлопчиків та 13 дівчаток. В одній родині народилася відразу двійня — хлопчик та дівчинка.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилися ще 4 малюків — 3 дівчинки та 1 хлопчик.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 19 до 25 травня, у Кременчуці так само народилися 30 немовлят.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: діти новонароджені здоров'я перинатальний центр лікарня Правобережна
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Коментарі: 1

143
OLDTROLL:
Сьогодні, 10:50

Сказали "А" кажіть і "Б" - скільки людей за цей же період померло, буде видно статистику!


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