Минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 30 малюків

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 149 Коментарів: 1

На минулому тижні, із 26 травня по 1 червня, у Кременчуці народилися 30 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Цього тижня дівчаток народилося більше: їх 16, а хлопчиків — 14.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 26 діток: 13 хлопчиків та 13 дівчаток. В одній родині народилася відразу двійня — хлопчик та дівчинка.

У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилися ще 4 малюків — 3 дівчинки та 1 хлопчик.

Нагадаємо, тижнем раніше, із 19 до 25 травня, у Кременчуці так само народилися 30 немовлят.