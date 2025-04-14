Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери відкритого кубку з кіокушинкай карате

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого кубку з кіокушинкай карате у розділі «куміте». Про це інформують педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де спортсмени навчаються.
Змагання відбувалися у суботу, 12 квітня, у сусідній Олександрії серед дітей, юнаків та дівчат віком від 6 до 17 років, а також «початківців» віком від 6 до 15 років.
Серед вихованців ліцею призові місця вибороли:
Крім того, Данило Майборода також був нагороджений кубком «За волю до перемоги».
Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті області з кіокушинкай карате.
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