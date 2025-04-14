Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери відкритого кубку з кіокушинкай карате

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого кубку з кіокушинкай карате у розділі «куміте». Про це інформують педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного, де спортсмени навчаються.

Змагання відбувалися у суботу, 12 квітня, у сусідній Олександрії серед дітей, юнаків та дівчат віком від 6 до 17 років, а також «початківців» віком від 6 до 15 років.

Серед вихованців ліцею призові місця вибороли:

І місце — Поліна Аверьянова, Ростислав Вовнянко, Кирило Журавльов;

ІІ місце — Ілона Гелуненко;

ІІІ місце — Катерина Дубина, Данило Майборода.

Крім того, Данило Майборода також був нагороджений кубком «За волю до перемоги».

Готував спортсменів до змагань тренер Олександр Ложченко.

Нагадаємо, минулого місяця кременчуцькі спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті області з кіокушинкай карате.