Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ, Соціальний захист

З початку року понад 1,5 тисячі українців отримали кредити на житло за програмою «єОселя»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 84

 

Загальна сума наданих цього року пільгових кредитів перевищує 2,9 млрд грн

За весь час реалізації програми доступної іпотеки «єОселя» 16423 українських родин отримали кредити на власне житло на суму 26,975 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України

— За 2,5 роки існування програми єОселя українці без житла або ті, хто прагнув покращити умови проживання, змогли придбати житло на доступних умовах. Зокрема цього року вже 1 583 українці отримали кредити на понад 2,9 млрд грн. Програма єОселя змінила фокус на ринок первинного житла, що також дає стимул розвитку будівельній та суміжним галузям, — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Він наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на загальну суму 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали: 

  • 33 військовослужбовці та силовики
  • 5 медиків
  • 4 педагоги

Кредити під 7% отримали:

  • 54 українці без власного житла
  • 11 ВПО
  • 2 ветерани

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 25 об’єктів, також 39 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»

У Мінекономіки нагадують, що програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

ПО ТЕМІ:

Уряд розширив програму єОселя: хто та яке житло може придбати за пільговою іпотекою

Попри війну ціни на житло у Кременчуці зростають: за яку суму зараз можна придбати квартиру

Куди звернутися, якщо бажаєте оформити іпотеку «єОселя» 

В Україні запустили тестування послуги єОселя в застосунку «Дія»

Приватбанк видав перший кредит на житло єОселя: його отримала сім'я з Кременчука

0
Автор: Віктор Крук
Теги: єОселя Міністерство економіки іпотека кредити житло
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх