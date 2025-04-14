З початку року понад 1,5 тисячі українців отримали кредити на житло за програмою «єОселя»

За весь час реалізації програми доступної іпотеки «єОселя» 16423 українських родин отримали кредити на власне житло на суму 26,975 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України
Він наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.
За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на загальну суму 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали:
Кредити під 7% отримали:
За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 25 об’єктів, також 39 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»
У Мінекономіки нагадують, що програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
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