З початку року понад 1,5 тисячі українців отримали кредити на житло за програмою «єОселя»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 84

За весь час реалізації програми доступної іпотеки «єОселя» 16423 українських родин отримали кредити на власне житло на суму 26,975 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України

— За 2,5 роки існування програми єОселя українці без житла або ті, хто прагнув покращити умови проживання, змогли придбати житло на доступних умовах. Зокрема цього року вже 1 583 українці отримали кредити на понад 2,9 млрд грн. Програма єОселя змінила фокус на ринок первинного житла, що також дає стимул розвитку будівельній та суміжним галузям, — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Він наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на загальну суму 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали:

33 військовослужбовці та силовики

5 медиків

4 педагоги

Кредити під 7% отримали:

54 українці без власного житла

11 ВПО

2 ветерани

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 25 об’єктів, також 39 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»

У Мінекономіки нагадують, що програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.