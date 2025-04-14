Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 15 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Княжий, 5, 5Б, 6, 9А, 9Б.
пров. Бахмацький, 1-20Б
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марка Кропивницького, 1-14
пров. Новоіванівський, 1/3-21
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Прорізний, 17-37
пров. Силікатний, 1-17/18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Фізкультурний, 1А-22
вул. Батуринська, 1-21
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Військова, 18/56
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Євгена Коновальця, 52-70
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 39-51
вул. Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. Марка Кропивницького, 1-52
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Покровська, 24, 28
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Салганна, 3, 5/1
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Соборна, 34/32
вул. Тараса Шевченка, 54/43
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Хімічна, 1/2
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20
туп. Данила Апостола, 1/25-12
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Глобинський, 16-41А.
вул. Андрія Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
пров. Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Марка Кропивницького
пров. Микити Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
пр-д Андрія Ізюмова
просп. Полтавський
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Данила Апостола
туп. Кармелюка
туп. Кременецький.
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Київська, 72-121
вул. Проліскова, 1-11
вул. Ярова, 1-7.
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