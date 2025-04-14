У Дмитрівському відділі міського краєзнавчого музею працює виставка «Романтичний настрій»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 138 Партнерський проєкт

В експозиції представлено 38 вишитих картин із творчого доробку місцевої жительки Олени Чошкун. Нинішня виставка робіт Олени Чошкун стала вже третьою, організованою у Дмитрівському відділі Краєзнавчого музею Горішніх Плавнів. Раніше відвідувачі мали змогу ознайомитися з вишитими картинами майстрині у 2006 та 2012 роках.

Більшість робіт не повторюється — кожного разу виставляються інші, розповіли в музейному закладі. Нині на огляд Олена Чошкун надала 38 робіт. Представлені на виставці вишиті картини створювалися в період з 2000-го по 2024 рік. Родина майстрині походить із Дмитрівки, хоча сама вона народилася в 1969 році в Криму. Батьки Олени Чошкун виїхали до на той час Кримської області на заробітки ще в 1964 році з чотирма дітьми. На новому місці, у селі Новоіванівці Чорноморського району Кримської області народилося ще двоє. Олена є наймолодшою. Майбутня майстриня захоплювалася вишивкою з дитинства, адже її бабуся і мама вправно володіли технікою вишивання. Любов до вишивання передалась від них і їй, розповідає жінка. А вже «серйозно і плідно», зазначає майстриня, вона вишиває з 1996 року.

«Вишиваю хрестиком, полюбляю велику палітру акрилових ниток», — зауважила Олена Чошкун.

У майстрині зібрана велика колекція вишитих картин. Перші роботи були подаровані родичам, друзям. Час, який іде на шиття однієї картини, займає від одного тижня до місяця. Вишиває переважно вночі. Як розповідає майстриня, «удень відволікають побутові справи». А от вишивка бісером їй не до вподоби, бо, на її думку, вона «якась нежива». Тому перевагу надає яскравим ниткам, які, за її переконанням, «більш живі та тепліші».

Назву виставки «Романтичний настрій» обрано не випадково, а з огляду на зміст вишитих картин. Як зауважують гості виставки, в роботах, створених руками Олени Чошкун, дійсно «живе романтика». Це й зображення різноманітних птахів: особливо привабливо виглядають трійка лебедів, чи гордий орел, що летить, широко розправивши крила на фоні нічного зоряного неба. Також інші різноманітні пташки та метелики, жар-птиця серед квітів, гуси. Тваринний світ має свою нішу серед вишитих робіт. Привертає погляд вишивка, на якій зображено пару вовків серед берізок. Не залишають байдужими глядачів і пейзажі, зображення архітектурних споруд, постаті людей, особливо жіночі образи.

«Романтикою віє на вишитій картині, де зображені в обіймах маленькі хлопчик і дівчинка, що цілуються на фоні хвиль моря. На мою думку, це така мила і тепла літня композиція, яка викликає посмішку і милування, — зазначила керівниця Дмитрівського відділу міського Краєзнавчого музею Оксана Прибутько. — Почесне місце займає композиція за мотивами відомої української пісні „Несе Галя воду“.

Це вишивка із яскравими орнаментами».

Протягом 18 років роботи музейного відділу у Дмитрівці, зауважила Оксана Прибутько, майже кожного року організовують виставку робіт місцевих майстрів. Здебільшого це різьблені вироби, вишиті картини, живопис. Виставок вишитих картин було вже шість, серед них і робіт, вишитих бісером. Нинішня експозиція працюватиме до 16 квітня, тож у музейному відділі очікують на нових відвідувачів.