На Полтавщині зростає кількість випадків хвороби Лайма

На Полтавщині упродовж останнього тижня зафіксували зростання кількості випадків хвороби Лайма. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Відомо, що упродовж минулого тижня в області медики підтвердили діагноз хвороби Лайма у шести хворих.
Такий рівень захворюваності вважається більшим за середній багаторічний показник, тож повідомляють про значне перевищення кількості хворих.
Зазначимо, що збудниками хвороби Лайма є кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.
За словами лікарів, вийняти кліща протягом перших 24 годин — шанс не захворіти зростає. Якщо кліща вийняли самостійно, його слід зберегти в пакетику і віднести на аналіз, або ж здати кров на антитіла до борелій.
Щеплення проти хвороби Лайма не існує.
Хвороба Лайма — одна з найпоширеніших інфекцій, що передається через кліщів в Україні.
Нагадаємо, минулого року росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.
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