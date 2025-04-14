Протягом вихідних у Кременчуці виявили 11 нетверезих водіїв — патрульна поліція

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За кожним фактом складені адмінматеріали, які будуть скеровані до суду

Протягом минулих вихідних, 12-13 квітня, патрульні у Кременчуці виявили 11 водіїв, які керували транспортом з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука у Facebook.

Як зазначили у повідомленні, за кожним фактом були складені адміністративні матеріали, які будуть скеровані до суду.

— Важливо: у стані сп’яніння реакція сповільнюється, увага розсіюється, здатність тверезо оцінювати ситуацію зникає. А отже — зростає ризик скоїти ДТП. Будьте відповідальними! — закликають у патрульній поліції.

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Патрульна поліція нагадала про відповідальність за керування автівкою у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Нагадаємо, за минулий тиждень патрульна поліція Кременчука виявили 27 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння, та склала 686 адмінматеріалів за порушення Правил дорожнього руху.

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У січні ми повідомляли, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

7 квітня ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. Патрульні також помітили у водія явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Зокрема, нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на початку квітня патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.