За минулий тиждень у Кременчуці виявили 27 п’яних водіїв — патрульна поліція

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 146

За тиждень що минув, з 7 по 13 квітня, патрульна поліція Кременчука опрацювала 376 викликів громадян. Про це та загальні результати роботи патрульної поліції Кременчука повідомила її пресслужба у Facebook.

Крім того, патрульні затримали 22 особи, підозрювані у скоєнні правопорушень, склали 742 адмінматеріали, з яких 686 — за порушення Правил дорожнього руху та виявили 27 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

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Патрульна поліція нагадала про відповідальність за керування автівкою у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

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Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що за 2024 рік на Полтавщині сталися 2119 аварій за участі нетверезих водіїв.

7 квітня ми повідомляли, що у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду на 10 років. Патрульні також помітили у водія явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак чоловік відмовився.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що від початку року на дорогах Полтавської області патрульні зупинили 160 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Зокрема, нещодавно ми писали, що у Кременчуці патрульні затримали 21-річного водія без будь-яких документів та з ознаками наркотичного сп’яніння. А на початку квітня патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 12 разів перевищував допустимий рівень.