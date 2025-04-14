Кременчуцький ліцей «Політ» запрошує на квест-олімпіаду: переможців та призерів чекають призи

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 147

Учасники зможуть перевірити свої знання із навчальних дисциплін та познайомитися із закладом освіти

Кременчуцьких учнів 7-9 класів кличуть 19 квітня до ліцею «Політ» для участі у квесті-олімпіаді «Пролісок-2025». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла керівниця закладу освіти Леся Крупіна.

Гості заходу зможуть взяти участь в олімпіаді з навчальних предметів «Пролісок», пройти квест «Навчання в умовах війни», познайомитися з закладом освіти, а також дізнатися усю необхідну інформацію щодо вступної кампанії в адміністрації закладу. Крім того, на переможців та призерів олімпіади чекають призи.

Для участі у заході учнів просять попередньо зареєструватися за посиланням.

Розпочнеться захід о 13.00 в актовій залі ліцею за адресою вул. Валентини Федько, 33.

Контакти ліцею:

Нагадаємо, торік кременчуцький ліцей «Політ» став одним із лідерів серед закладів освіти за результатами складання національного мультипредметного тесту.