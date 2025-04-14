На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти Олега Алтинника

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує зниклого безвісти Олега Алтинника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 11 квітня — він пішов із дому у селі Новоселівка Кременчуцького району і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме.
Є інформація, що зниклий може перебувати у Кременчуці.
Прикмети розшукуваного: зріст 197 см, спортивної статури. Був одягнений у темні штани, темну куртку та сіру футболку.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 097-703-39-18, 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці розшукували засудженого за кримінальний злочин Олександра Сисоєва.
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