На Кременчуччині розшукують зниклого безвісти Олега Алтинника

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 213

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує зниклого безвісти Олега Алтинника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 11 квітня — він пішов із дому у селі Новоселівка Кременчуцького району і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме.

Є інформація, що зниклий може перебувати у Кременчуці.

Прикмети розшукуваного: зріст 197 см, спортивної статури. Був одягнений у темні штани, темну куртку та сіру футболку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 097-703-39-18, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці розшукували засудженого за кримінальний злочин Олександра Сисоєва.