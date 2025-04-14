У центрі Кременчука збили 10-річну дівчинку (доповнено)

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За попередньою інформацією, дитину госпіталізували до лікарні

У центрі Кременчука на проїжджій частині збили 10-річну дівчинку. Про це повідомляють очевидці події у соцмережах.

За попередніми даними, дівчинка вибігла на дорогу у невстановленому місці і потрапила під колеса автівки.

Наразі відомо, що дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Офіційної інформації від правоохоронних органів про подію наразі немає.

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Як повідомили у поліції Полтавщини, аварія сталась приблизно о 16.30 на вулиці Небесної Сотні. За попередньою версією слідства, автомобіль Ауді А6 наїхав на 10-річну дівчинку, яка раптово вийшла на проїзну частину дороги. Унаслідок аварії постраждалу дитину госпіталізовано.

Нині триває слідство в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Нагадаємо, торік у Горішніх Плавнях нетверезий водій збив 4 дітей на переході: двох із них ушпиталили.