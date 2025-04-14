Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Сергієм Кривенком

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Завтра, 15 квітня, Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Кривенком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що полеглий воїн — люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 27 березня 2025 року.

Прощання та поховання Сергія Кривенка відбудеться у вівторок, 15 квітня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.