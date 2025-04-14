Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Сергієм Кривенком

Завтра, 15 квітня, Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Кривенком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що полеглий воїн — люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 27 березня 2025 року.
Прощання та поховання Сергія Кривенка відбудеться у вівторок, 15 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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