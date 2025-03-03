Спортсмени Кременчука вибороли медалі на чемпіонаті області з кіокушинкай карате

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Змагання проходили 1 березня у Олександрії серед спортсменів віком від 6 до 17 років

Вихованці спортивного ліцею ім. Піддубного стали призерами на 31 чемпіонаті Кіровоградської області з кіокушинкай карате. Спортсмени вибороли 4 медалі різного ґатунку. Про це повідомили у спортивному закладі.

Хто посів призові місця:

1 місце: Дарина Кравченко, Поліна Авер’янова

2 місце: Артур Митнюк

3 місце: Ілона Гелуненко.

Змагання проходили 1 березня в Олександрії серед спортсменів віком від 6 до 17 років. Готував спортсменів до чемпіонату тренер Олександр Ложченко.

Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті з боксу у Полтаві.