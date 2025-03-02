Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті з боксу у Полтаві

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного стали призерами на чемпіонаті області з боксу серед юніорів та юніорок 2009-2010р.н. Спортсмени вибороли 5 медалей. Про це повідомили у закладі 1 березня.
Хто став призерами:
Змагання проходили з 27 лютого по 1 березня. До чемпіонату спортсменів готував Олександр Мальцев.
Нагадаємо, перспективні і провідні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендію: коли почнуть виплачувати і скільки.
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