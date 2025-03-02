Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті з боксу у Полтаві

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Змагання проходили з 27 лютого по 1 березня

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного стали призерами на чемпіонаті області з боксу серед юніорів та юніорок 2009-2010р.н. Спортсмени вибороли 5 медалей. Про це повідомили у закладі 1 березня.

Хто став призерами:

І місце — Роман Гелуненко (70кг)

ІІ місце — Валерія Крестовнікова (48кг.), Анастасія Щур (50кг.), Артем Химченко (52кг.)

ІІІ місце — Артем Свистун (46кг.)

Змагання проходили з 27 лютого по 1 березня. До чемпіонату спортсменів готував Олександр Мальцев.

Нагадаємо, перспективні і провідні спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендію: коли почнуть виплачувати і скільки.