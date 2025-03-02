У Полтавській області військові збивали безпілотники

У ніч на 2 березня на Полтавщині сили оборони збивали Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом українські війська збили 63 БпЛА у 13 областях України. Ще «16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.