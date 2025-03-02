У Полтавській області військові збивали безпілотники

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У ніч на 2 березня на Полтавщині сили оборони збивали Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом українські війська збили 63 БпЛА у 13 областях України. Ще «16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники.