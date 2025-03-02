У Полтаві маршрутка потрапила в аварію: серед постраждалих є діти

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Ввечері 1 березня у Полтаві сталась аварія — автомобіль ВАЗ-2109 зіткнувся із маршрутним таксі «Рута 25». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало четверо людей: водій та пасажир легковика, а також двоє пасажирок (2010 року народження). Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Постраждалих госпіталізували. Слідство з’ясовуватиме обставини аварії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 28 лютого у Миргороді автомобіль Renault Kangoo зіткнувся з велосипедом. Унаслідок аварії велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.