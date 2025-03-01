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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині у аварії постраждала людина

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 289

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля перебував у стані сп‘яніння

Ввечері 28 лютого у Миргороді автомобіль Renault Kangoo зіткнувся з велосипедом. Унаслідок аварії велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля перебував у стані сп‘яніння. Нині слідчі розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, правоохоронці розшукали водія, який у суботу, 22 лютого, у Горішніх Плавнях на пішохідному переході збив 14-річного хлопця і зник з місця події

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Автор: Телеграф
Теги: аварія
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