Учора в селі Погреби на Кременчуччині під час пожежі травмувалася людина — ДСНС

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 205

У суботу, 22 лютого, на території Кременчуцького району сталася одна пожежа, а в області — 4. Під час пожежі в Погребах була травмована людина. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Полтавській області.

Про пожежу в житловому будинку у селі Погреби Градизької громади рятувальників повідомили 22 лютого о 23.25. Вогонь знищив перекриття, двері, вікно, електролічильник та речі, що були у вжитку. Сам житловий будинок вдалося врятувати. До гасіння залучалось одне відділення 6-ї ДПРП та підрозділ Градизької МПО. Проте, під час пожежі одна людина отримала травми.

Ще дві пожежі сталися у Миргородському районі та одна у Лубенському районі. Загиблих та травмованих під час цих пожеж не зафіксовано.