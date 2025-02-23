Підвищив собі пенсію до 344 тисяч гривень — як ексголові Верховного суду України це вдалося

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 395

Ярослав Романюк через рішення суду додав собі суддівського стажу за період роботи в прокуратурі, проходження строкової військової служби та половину терміну навчання в університеті

Колишній голова Верховного суду України домігся збільшення свого довічного грошового утримання (суддівської пенсії) до 76% від зарплати чинного голови Верховного суду, що становить 344,4 тисячі гривень. Як таке стало можливим? Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Ярослав Романюк, який очолював Верховний суд з 2023 до 2017 року, задекларував річну пенсію за 2023 рік у розмірі 2 мільйони 937 тисяч гривень. Це означає, що суддя у відставці щомісяця отримував 244,7 тисячі гривень від Пенсійного фонду України. Втім, Романюк вважав, що ця сума не відповідає його правам, й тому звернувся до суду з вимогою перегляду цих виплат. У результаті пенсію перерахували, і тепер вона складає 344,4 тисячі гривень на місяць.

Варто зазначити, що і попередній розмір пенсії у 244,7 тисячі гривень Ярослав Романюк також добився через рішення суду, оскільки ПФУ відмовлявся встановлювати йому таку захмарну пенсійну виплату. Однак він на цьому не зупинився й подав ще один позов, у якому вимагав зарахувати до суддівського стажу не тільки період роботи суддею, а й інші періоди своєї роботи. Зокрема, понад шість років роботи в прокуратурі Буського району Львівської області на посадах слідчого, помічника, старшого помічника прокурора, а також проходження строкової військової служби та половину терміну навчання в університеті. За даними видання, у 2023 році рішенням судді Київського адміністративного окружного суду Ірини Колесникової ця його вимога була задоволена.

Ярослав Романюк обіймав посаду судді трохи довше 22 років. Саме цей період раніше враховувався Пенсійним фондом під час призначення довічного грошового утримання (пенсії) судді. Однак після згаданого рішення суду його стаж збільшився до понад 33 років. Саме через це, якщо раніше Ярослав Романюк отримував 54% суддівської винагороди (зарплати), то з минулого року ця цифра зросла до 76%. Таким чином довічні виплати судді зросли з 244,7 тисячі до 344,4 тисячі гривень на місяць. Проте, ця сума не є рекордною серед суддівських пенсій, про що далі.

Варто зазначити, що ексглава Верховного суду домігся підвищення пенсії, по суті, не порушуючи закон. Проблема захмарних пенсій суддів в Україні полягає не в корупції суддів, а в самому законодавстві, що регламентує їх пенсії. Адже згідно з законом судді можуть отримувати на пенсії до 90% зарплати, тоді як більшість звичайних громадян отримує пенсію приблизно у 30% своєї зарплати.

Згідно з відкритими даними «Вікіпедії» Ярослав Романюк народився 26 січня 1961 року. Тобто відслужити строкову військову службу він міг тільки в радянській армії, адже за часів СРСР на строкову службу призивали у віці до 27 років. В прокуратурі Ярослав Романюк працював майже 7 років після закінчення юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка — з 1988 по 1995 рік, коли був обраний суддею Бродівського райсуду Львівської області. Верховний суд України він очолював з травня 2013 року по грудень 2017 року. З жовтня 2014 року по січень 2018 року Ярослав Романюк входив до складу РНБО України.

Найбагатші пенсіонери України: хто це, яку пенсію отримують та як їм це вдалося

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що в Україні є людина, яка отримує пенсію, а точніше «довічне утримання» більшу, ніж у Ярослава Романюка. Це суддя у відставці Наталя Шаптала. Від ПФУ вона щомісячно отримує понад 390 тисяч гривень! Щомісячна виплата ПФУ Наталії Шапталі є найбільшою серед всіх українців на заслуженому відпочинку.

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Наталя Шаптала у 2019-му впродовж чотирьох місяців очолювала Конституційний суд України. У вересні 2019-го вона звільнилась, а з жовтня почала отримувати «довічне грошове утримання». Спочатку їй призначили виплату в 90% від зарплати судді, а потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50%. Тоді Шаптала подала позов до адмінсуду Києва, вимагаючи повернути їй високу пенсію, і отримала потрібне рішення — щомісячну пенсію розміром 390 184 грн. Таке рішення ухвалила суддя Олеся Чудак, яка зобов’язала ПФУ перерахувати пенсію Шапталі, враховуючи новий розмір зарплат суддів Конституційного суду.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн. Для звичайних українців розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність — 23610 грн.

На початку минулого року ми розповідали про доходи місцевих служителів Феміди у Кременчуці.

Ми також писали, що Конституційний суд розглядав питання щодо встановлення обмеження розмірів пенсії суддів й вирішив що обмежувати розмір довічного грошового утримання суддів у відставці неправильно, бо це порушення конституційних норм.

Розмір пенсії судді залежить від стажу його роботи, а також від розміру зарплат, які отримують працюючі судді на відповідній посаді. Мінімальна пенсія судді у відставці — 50% від зарплати працюючого судді. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.