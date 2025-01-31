Найбагатші пенсіонери України: хто це, яку пенсію отримують та як їм це вдалося

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 348 Коментарів: 3

В Україні найбільшу пенсію, якщо не враховувати довічного грошового утримання суддів, призначили екснардепу-"регіоналу« Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує 245 990 грн. При цьому ще кілька років тому він отримував досить велику за українськими мірками пенсію в 14 тисяч грн. Про це повідомляє видання OBOZ.UA, яке розібралося, що та хто допоміг екснардепу збільшити щомісячні виплати у 17 разів! Це довідка із приватного університету, який він очолює, та рішення судді з Одеси.

Середній розмір пенсії в Україні становить 5 789 грн: скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн

За даними Пенсійного фонду в Україні більш ніж половина пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень, а кожен четвертий — до 3 тисяч. Розмір середньої пенсії станом на 1 січня становить 5789 грн.

Виданню вдалося знайти матеріали судової справи, яка допомогла Ківалову стати найбагатшим пенсіонером України (без урахування суддів, які отримують не пенсію, а «довічне грошове утримання»). Також під час вивчення реєстру судових рішень вдалося встановити і найбагатшу суддю у відставці, якій ПФУ щомісячно виплачує по 390 184 грн.

Варто зазначити, що зараз Сергій Ківалов працює президентом «Міжнародного гуманітарного університету». Це приватний виш в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських Островів «Голден Гейт Бай Лімітед». А за часів Януковича Ківалова в ЗМІ називали „тіньовим куратором судової системи» і вважається, що він і зараз має значний вплив на судівський корпус. Він 19 років був то членом, то головою Вищої ради юстиції (після реорганізації — Вища рада правосуддя), яка призначала та звільняла суддів.

Як пише видання, саме судді й допомогли йому отримати аномальну велику для пенсійної системи України пенсію.

У квітні 2020 року Ківалов звернувся до ПФУ в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію, зважаючи на те, що в країні зросла зарплата народного депутата, а також враховуючи його зарплату на новому місці роботи — у «Міжнародному гуманітарному університеті».

На той момент Ківалов отримував пенсію в розмірі близько 14 тис. грн. Пенсійний фонд в перерахунку відмовив, посилаючись на те, що у новій редакції закону спецпенсії для депутатів скасували, через що вони почали виходити на пенсію на загальних підставах. Проте, Ківалов наполягав, що вийшов на пенсію до прийняття нового закону, й тому має право отримувати її за «старою» нормою закону. Тож колишній нардеп оскаржив відмову ПФУ в Одеському окружному адміністративному суді.

Якби суд призначив йому пенсію тільки у розмірі 90% від нової зарплати нардепа, то він би її збільшив всього 39,7 тис. грн. А тому Сергій Ківалов вимагав врахувати також зарплату з університету та надав суду довідку про зарплату з «Міжнародного гуманітарного університету», який він очолює. Вочевидь, щоб збільшити пенсію максимально, приватний виш перед зверненням до суду різко підняв йому зарплату — до 442,7 тисячі гривень. Так, згідно з довідкою університету, у жовтні 2019-го він отримував 84,7 тис. грн, а у листопаді його зарплата злетіла до 442,7 тис. грн. Упродовж кількох місяців, до лютого 2020-го, він отримував від 332,8 тис. грн.

Тобто фактично Ківалов сам собі у своєму приватному університеті на кілька місяців різко підняв свою зарплату, щоб отримати довідку з максимальними цифрами для урахування цього фактору під час розгляду судді справи про підвищення пенсії.

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко (у 2023-му пішов у відставку) ухвалив рішення зобов’язати ПФУ провести перерахунок на підставі наданих довідок. Саме так і з’явився в Україні найбагатший пенсіонер.

Втім, в Україні є людина, яка отримує пенсію, а точніше «довічне утримання» більшу, ніж у Ківалова. Видання знайшло таку людину — це суддя у відставці Наталя Шаптала. Від ПФУ вона щомісячно отримує 390 тис. 184 грн, що у півтора рази більше, ніж у Ківалова (245 990 грн).

Щомісячна виплата ПФУ Наталії Шапталі є найбільшою серед всіх українців на заслуженому відпочинку.

В Україні вирішили скоротити пенсії одній категорії громадян — виплати зменшать аж на 40%

Наталя Шаптала у 2019-му впродовж чотирьох місяців очолювала Конституційний суд України. У вересні 2019-го вона звільнилась, а з жовтня почала отримувати «довічне грошове утримання». Спочатку їй призначили виплату в 90% від зарплати судді, а потім, керуючись новою нормою закону, знизили пенсію до 50%. Тоді Шаптала пішла в адмінсуд Києва, вимагаючи повернути їй високу пенсію, і отримала потрібне їй рішення — щомісячну пенсію розміром 390 184 грн. Таке рішення ухвалила суддя Олеся Чудак, яка зобов’язала ПФУ перерахувати пенсію Шапталі, враховуючи новий розмір зарплат суддів Конституційного суду.

У виданні зазначають, якщо колишня очільниця Конституційного суду України просто скористалась чинним законом, то Сергій Ківалов проявив «креативність». Адже у випадку з колишнім нардепом під час розрахунку його пенсії враховували зарплату, яку він фактично сам для себе призначив.

Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.

»Кременчуцький Телеграф« ще у листопаді писав, що уряд знайшов спосіб, як скоротити завеликі пенсії прокурорам, деяким держслужбовцям, силовикам та багатьом іншим категоріям пенсіонерів, розмір виплат яких перевищує розмір максимальної пенсії, встановлений в Україні. У законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік запропонували механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів (23610 грн).

В Україні переважна більшість громадян отримує звичайні пенсії, які нараховують за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Проте, понад 780 тисяч українців із загальної кількості у 10,26 млн пенсіонерів (станом на 1.07.2024 р.), отримують спецпенсії. Їх обчислюють за спеціальними законами.

Більшість отримувачів спецпенсій становлять силовики. Але розміри їхніх спецпенсій, хоч і дещо вищий за середні пенсії в Україні, але значно менші за максимальну й у середньому становлять близько 10 тис. грн на місяць. Водночас серед спецпенсіонерів є судді та прокурори, пенсійні виплати яких у декілька разів більші. Так, середня пенсія у прокурорів становить 21,5 тис. грн. Втім, чимало з них скористались недосконалістю законодавства та відсудили собі значно вищі пенсії, ніж максимально встановлена в Україні (23610 грн). Найбільші ж пенсії в Україні отримують колишні судді. Їх середня пенсія у 2023 році становила понад 99 тис. грн.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.