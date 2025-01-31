У Кременчуці поліція вилучила у чоловіка, який напав на жінку та фельдшера швидкої, пістолет і наркотики

Слідчими поліції розслідуються кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України
Увечері 29 січня в Крюківському районі чоловік побив жінку, а пізніше напав на фельдшера швидкої, який прибула на виклик. Повідомлення про напад надійшло від місцевих мешканців до поліції Кременчука близько 21.00. У повідомленні також зазначалося, що чоловік, ймовірно, має при собі зброю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Поліціянти встановили, що до події причетний 45-річний місцевий мешканець. У нього вдома слідчі знайшли пістолет та наркотики. Вилучені речові докази направили на експертизи.
За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції розслідуються кримінальні провадження, відкриті за:
Санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що сьогодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» намагалися поспілкуватися з потерпілим фельдшером, але очільник станції Юрій Малинка заборонив перебування на території станції та не дозволив з’ясувати подробиці події. У приватній розмові потерпілий чоловік встиг сказати, що наразі почувається добре й продовжує виконувати службові завдання.
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