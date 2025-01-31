У Кременчуці поліція вилучила у чоловіка, який напав на жінку та фельдшера швидкої, пістолет і наркотики

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 493

Увечері 29 січня в Крюківському районі чоловік побив жінку, а пізніше напав на фельдшера швидкої, який прибула на виклик. Повідомлення про напад надійшло від місцевих мешканців до поліції Кременчука близько 21.00. У повідомленні також зазначалося, що чоловік, ймовірно, має при собі зброю. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Поліціянти встановили, що до події причетний 45-річний місцевий мешканець. У нього вдома слідчі знайшли пістолет та наркотики. Вилучені речові докази направили на експертизи.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції розслідуються кримінальні провадження, відкриті за:

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту),

ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні журналісти «Кременчуцького Телеграфа» намагалися поспілкуватися з потерпілим фельдшером, але очільник станції Юрій Малинка заборонив перебування на території станції та не дозволив з’ясувати подробиці події. У приватній розмові потерпілий чоловік встиг сказати, що наразі почувається добре й продовжує виконувати службові завдання.