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Надзвичайні новини

Журналістам не дозволили спілкуватися з фельдшером, на якого напали під час виконання роботи

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 884

 Подробиці згодом

Сьогодні, 31 січня, журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо про напад на одного із фельдшерів кременчуцької станції швидкої допомоги під час виконання службових обов’язків.
Журналісти намагалися поспілкуватися з потерпілим, але очільник станції Юрій Малинка заборонив перебування на території станції та не дозволив з’ясувати подробиці події.
У приватній розмові потерпілий чоловік встиг сказати, що наразі почувається добре й продовжує виконувати службові завдання.
Продовжуємо з’ясовувати подробиці й згодом опублікуємо їх на сайті.

Нагадаємо, що торік у Кременчуці фельдшерку «швидкої» побили під час виклику:

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Станція екстреної медичної допомоги
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