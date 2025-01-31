Журналістам не дозволили спілкуватися з фельдшером, на якого напали під час виконання роботи

Сьогодні, 31 січня, журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо про напад на одного із фельдшерів кременчуцької станції швидкої допомоги під час виконання службових обов’язків.
Журналісти намагалися поспілкуватися з потерпілим, але очільник станції Юрій Малинка заборонив перебування на території станції та не дозволив з’ясувати подробиці події.
У приватній розмові потерпілий чоловік встиг сказати, що наразі почувається добре й продовжує виконувати службові завдання.
Продовжуємо з’ясовувати подробиці й згодом опублікуємо їх на сайті.
Нагадаємо, що торік у Кременчуці фельдшерку «швидкої» побили під час виклику:
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