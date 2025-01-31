Ціни на капусту б’ють рекорди, а яйця та цукор дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Ціни зросли також на дизельне пальне
Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 9 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали капуста та дизельне пальне. Ціни на капусту б’ють рекорди й вже перевищили 43 грн за кілограм. А от яйця, як і цукор продовжують дешевшати. Минулого тижня ціни знизилися також і на цибулю.
Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.
Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень
подорожчали:
подешевшали:
У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
Нагадаємо, учора Полтавська ОВА оприлюднила аналіз того, як змінилися ціни на Полтавщині протягом грудня минулого року.
«Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на Кременчуччині.
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