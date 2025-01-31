Ціни на капусту б’ють рекорди, а яйця та цукор дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 144 Коментарів: 1

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 9 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали капуста та дизельне пальне. Ціни на капусту б’ють рекорди й вже перевищили 43 грн за кілограм. А от яйця, як і цукор продовжують дешевшати. Минулого тижня ціни знизилися також і на цибулю.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

капуста — на 2,73 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,25 грн за л;

подешевшали:

цукор — на 0,80 грн за кг;

яйця — на 0,40 грн за 10 штук;

цибуля — на 0,19 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, учора Полтавська ОВА оприлюднила аналіз того, як змінилися ціни на Полтавщині протягом грудня минулого року.

«Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на Кременчуччині.