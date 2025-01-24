Яйця й цукор дорожчають, а ціна на олію й картоплю знижується: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 23 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень у районі продовжують дорожчати яйця, цукор і капуста. Зростають ціни також і на автомобільне пальне. А от олія та картопля на прилавках почали дешевшати.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 3,80 грн за 10 штук;

цукор — на 1,50 грн за кг;

капуста — на 1,87 грн за кг;

бензин марки А-92 та А-95 — на 0,65 грн за л;

дизельне пальне — на 0,74 грн за л;

автогаз — на 0,13 грн за л.

подешевшали:

олія — на 3,10 грн за л;

картопля — на 0,94 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, ціни на яйця та пальне на Кременчуччині почали рости ще минулого тижня.