Українцям доведеться платити ПДВ на всі посилки з-за кордону: що передбачає новий законопроєкт

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт №12429, який пропонує скасувати безмитний поріг для посилок вартістю до 150 євро. Це означає, що на всі міжнародні відправлення запроваджуватиметься податок на додану вартість (ПДВ), а для певних товарів вводяться додаткові обмеження
Згідно з чинним законодавством, посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не оподатковуються. Усе, що дорожче, обкладається 20% ПДВ та 10% ввізного мита (на суму перевищення ліміту).
Законопроєкт №12429 пропонує:
Виняток — посилки до 45 євро між фізичними особами
Посилки вартістю до 45 євро, надіслані фізичною особою з-за кордону іншій фізичній особі в Україні, не оподатковуватимуться, якщо:
Обмеження для окремих товарів у посилках до 45 євро:
Якщо в посилці знаходяться:
Навіть за таких обсягів доведеться сплатити 20% ПДВ.
Законопроєкт вводить поняття дистанційного продажу. Це означає, що онлайн-магазини, маркетплейси (наприклад, eBay, Amazon, OLX) або продавці товарів з-за кордону будуть реєструватися як платники ПДВ. Вони мають стягувати податок із покупців і перераховувати його до держбюджету України.
Це стосується постачання товарів із-за кордону, але не операцій всередині країни.
Законопроєкт перебуває на етапі розгляду у Верховній Раді. У разі ухвалення українцям слід готуватися до змін у правилах замовлення товарів із-за кордону.
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