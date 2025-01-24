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Українцям доведеться платити ПДВ на всі посилки з-за кордону: що передбачає новий законопроєкт

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 212 Коментарів: 3

 На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт №12429, який пропонує скасувати безмитний поріг для посилок вартістю до 150 євро. Це означає, що на всі міжнародні відправлення запроваджуватиметься податок на додану вартість (ПДВ), а для певних товарів вводяться додаткові обмеження

Що пропонує законопроєкт

Згідно з чинним законодавством, посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не оподатковуються. Усе, що дорожче, обкладається 20% ПДВ та 10% ввізного мита (на суму перевищення ліміту).

Законопроєкт №12429 пропонує:

  • Скасувати безмитний поріг у 150 євро.
  • Усі посилки з-за кордону, незалежно від їхньої вартості, будуть обкладатися 20% ПДВ.
  • Для товарів дорожче 150 євро додатково нараховуватиметься 10% ввізного мита, як і зараз.

Виняток — посилки до 45 євро між фізичними особами

Посилки вартістю до 45 євро, надіслані фізичною особою з-за кордону іншій фізичній особі в Україні, не оподатковуватимуться, якщо:

  • Вони призначені для особистого чи сімейного користування.
  • Товари не є підакцизними (наприклад, алкоголь чи тютюн).

Обмеження для окремих товарів у посилках до 45 євро:

Якщо в посилці знаходяться:

  • Парфуми об’ємом понад 50 грамів або туалетна вода об’ємом понад 0,25 літра.
  • Кава (понад 500 грамів) або кавові екстракти (понад 200 грамів).
  • Чай (понад 100 грамів) або чайні екстракти (понад 40 грамів).

Навіть за таких обсягів доведеться сплатити 20% ПДВ.

Хто заплатить ПДВ

Законопроєкт вводить поняття дистанційного продажу. Це означає, що онлайн-магазини, маркетплейси (наприклад, eBay, Amazon, OLX) або продавці товарів з-за кордону будуть реєструватися як платники ПДВ. Вони мають стягувати податок із покупців і перераховувати його до держбюджету України.

Це стосується постачання товарів із-за кордону, але не операцій всередині країни.

Що це означає для покупців

  • Товари до 150 євро звільнятимуться від ПДВ лише за умови, що цей податок сплатив продавець за кордоном.
  • Імовірне подорожчання товарів на міжнародних маркетплейсах, оскільки податок може бути закладений у їхню вартість.

Коли податок можуть запровадити

Законопроєкт перебуває на етапі розгляду у Верховній Раді. У разі ухвалення українцям слід готуватися до змін у правилах замовлення товарів із-за кордону.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: посилки тарифи мито ПДВ законопроєкт
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Коментарі: 3

1 370
evil:
Сьогодні, 10:43

Дякую дебілам з числа 73% виборців квартальних #дарасів! Це придумав та реалізує обраний вами кончений квартальний #дарас Данило Гетьманцев.

Тепер посилка з алі ціною 100 грн вийде вам ціною у 200 грн. Бо 20% то буде НДС. Плюс сплата персоналу який буде ці 20% нараховувати та стягувати. За рахунок покупця. Мало того.буде суттєве збільшення термінів доставки. Подивіться коментарі Новой пошти. Там прямо сказано шо це дебільне рішення. Квартальні ублюдки здирають кошт з бідноти. А свої мільонні статки вони лише примножують.

Ще раз дякую дебільним виборцям Зілєнскава! За те шо робите це разом!

Штани вже знімаєшь в туалеті озираєшься. Очікування шо зараз з очка випирне ніс Гетьманцева який нюхає шо ти їв та де тебе ще можна обідрати. 

 

 


2 0
4 917
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:58

Цитата: evil
Дякую дебілам з числа 73%

OLDTROLL , тобі дякують🤣


1 0
126
OLDTROLL:
Сьогодні, 11:20

Вже не знають як обідрати народ, підніміть податки для багатих, ви ж хочете  ЄС, а там багаті платять податки набагато більші ніж пересічні громадяни!


1 0

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