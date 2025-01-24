Українцям доведеться платити ПДВ на всі посилки з-за кордону: що передбачає новий законопроєкт

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 212 Коментарів: 3

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт №12429, який пропонує скасувати безмитний поріг для посилок вартістю до 150 євро. Це означає, що на всі міжнародні відправлення запроваджуватиметься податок на додану вартість (ПДВ), а для певних товарів вводяться додаткові обмеження

Що пропонує законопроєкт

Згідно з чинним законодавством, посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не оподатковуються. Усе, що дорожче, обкладається 20% ПДВ та 10% ввізного мита (на суму перевищення ліміту).

Законопроєкт №12429 пропонує:

Скасувати безмитний поріг у 150 євро .

. Усі посилки з-за кордону, незалежно від їхньої вартості, будуть обкладатися 20% ПДВ .

. Для товарів дорожче 150 євро додатково нараховуватиметься 10% ввізного мита, як і зараз.

Виняток — посилки до 45 євро між фізичними особами

Посилки вартістю до 45 євро, надіслані фізичною особою з-за кордону іншій фізичній особі в Україні, не оподатковуватимуться, якщо:

Вони призначені для особистого чи сімейного користування.

Товари не є підакцизними (наприклад, алкоголь чи тютюн).

Обмеження для окремих товарів у посилках до 45 євро:

Якщо в посилці знаходяться:

Парфуми об’ємом понад 50 грамів або туалетна вода об’ємом понад 0,25 літра.

об’ємом понад 50 грамів або туалетна вода об’ємом понад 0,25 літра. Кава (понад 500 грамів) або кавові екстракти (понад 200 грамів).

(понад 500 грамів) або кавові екстракти (понад 200 грамів). Чай (понад 100 грамів) або чайні екстракти (понад 40 грамів).

Навіть за таких обсягів доведеться сплатити 20% ПДВ.

Хто заплатить ПДВ

Законопроєкт вводить поняття дистанційного продажу. Це означає, що онлайн-магазини, маркетплейси (наприклад, eBay, Amazon, OLX) або продавці товарів з-за кордону будуть реєструватися як платники ПДВ. Вони мають стягувати податок із покупців і перераховувати його до держбюджету України.

Це стосується постачання товарів із-за кордону, але не операцій всередині країни.

Що це означає для покупців

Товари до 150 євро звільнятимуться від ПДВ лише за умови, що цей податок сплатив продавець за кордоном.

Імовірне подорожчання товарів на міжнародних маркетплейсах, оскільки податок може бути закладений у їхню вартість.

Коли податок можуть запровадити

Законопроєкт перебуває на етапі розгляду у Верховній Раді. У разі ухвалення українцям слід готуватися до змін у правилах замовлення товарів із-за кордону.