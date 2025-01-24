На Кременчуччині у місцевого мешканця вилучили гранату та набої — поліція

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Правоохоронці наразі з'ясовують, де чоловік боєприпаси взяв та навіщо зберігав

Днями на Кременчуччині правоохоронці вилучили у місцевого мешканця набої та гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до правоохоронних органів надійшла інформація від громадян про те, що місцевий чоловік незаконно зберігає боєприпаси. На місце для з'ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група.

Під час обшуку слідчі встановили, що 40-річний чоловік зберігав удома гранату, запал до неї та набої до стрілецької зброї.

Усі боєприпаси правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Наразі вони встановлюють, де чоловік гранату і набої взяв та навіщо зберігав у себе.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами).

Чоловікові може загрожувати ув'язнення терміном від трьох до семи років.

Нагадаємо, днями у Полтаві жінці у поштову скриньку вкинули гранату.