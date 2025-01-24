У Терешках зрізали плакат загиблого героя: поліція розслідує справу

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 326

У селі Терешки Полтавського району невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого воїна на Алеї Слави. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства

24 січня близько 7.00 на Алеї Слави у Терешківській територіальній громаді невідома особа зрізала плакат із зображенням загиблого героя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та криміналісти. Вони розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до правопорушення.

За фактом пошкодження плаката слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає до 34 тис. грн штрафу або до 5 років обмеження волі. Слідство триває.