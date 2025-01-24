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Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині триває будівництво заводу з переробки соєвого шроту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 221

У Полтавській області будують завод з переробки соєвого шроту потужністю 500 тонн/доба. Проєкт реалізується за підтримки Полтавської ОВА, агрохолдингу «Астарта-Київ» та «Юкрейнінвест» і є першим інвестиційним договором за державною програмою підтримки великих інвестпроєктів

У Полтавській області триває активна фаза будівництва заводу з переробки соєвого шроту потужністю 500 тонн/доба у межах першого в Україні інвестиційного договору за програмою підтримки великих інвестиційних проєктів. Про це повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на допис у Facebook агродепартаменту Полтавської облдержадміністрації.

Минулого тижня відбулося чергове засідання робочої групи з питань сприяння реалізації інвестиційного проєкту. До заходу долучилася команда Полтавської ОВА, представники ТОВ «Астарта Агро Протеїн» агропромислового холдингу «Астарта-Київ», АТ «Полтаваобленерго» та ДУ «Юкрейнінвест».

«Продовжуємо на Полтавщині втілювати амбітний проєкт з будівництва технологічної лінії поглибленої переробки coї потужністю 500 тонн/доба. Полтавська ОВА виступає «інвест-нянею» на регіональному рівні», — розповів т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

На засіданні обговорили етапи будівництва та актуальні питання, які виникають у процесі реалізації. Директор ТОВ «Астарта Агро Протеїн» агропромислового холдингу «Астарта-Київ» Ігор Лумпієв детально розповів про поточний хід робіт.

«Відпрацьовуємо механізм взаємодії з АТ «Полтаваобленерго» та усіма учасниками процесу, аби досягти бажаного результату. Сучасний високотехнологічний завод на Полтавщині — це впевнений крок вперед на шляху до розвитку переробної галузі та економічного зростання», — підкреслив Володимир Когут.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Глобине завод зерно переробка соя
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