На Полтавщині триває будівництво заводу з переробки соєвого шроту

У Полтавській області будують завод з переробки соєвого шроту потужністю 500 тонн/доба. Проєкт реалізується за підтримки Полтавської ОВА, агрохолдингу «Астарта-Київ» та «Юкрейнінвест» і є першим інвестиційним договором за державною програмою підтримки великих інвестпроєктів
У Полтавській області триває активна фаза будівництва заводу з переробки соєвого шроту потужністю 500 тонн/доба у межах першого в Україні інвестиційного договору за програмою підтримки великих інвестиційних проєктів. Про це повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на допис у Facebook агродепартаменту Полтавської облдержадміністрації.
Минулого тижня відбулося чергове засідання робочої групи з питань сприяння реалізації інвестиційного проєкту. До заходу долучилася команда Полтавської ОВА, представники ТОВ «Астарта Агро Протеїн» агропромислового холдингу «Астарта-Київ», АТ «Полтаваобленерго» та ДУ «Юкрейнінвест».
На засіданні обговорили етапи будівництва та актуальні питання, які виникають у процесі реалізації. Директор ТОВ «Астарта Агро Протеїн» агропромислового холдингу «Астарта-Київ» Ігор Лумпієв детально розповів про поточний хід робіт.
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