У Кременчуці судитимуть чоловіка, який протягом року знущався з малолітнього сина співмешканки

Чоловіка звинувачують у систематичному фізичному та психологічному насильстві над малолітнім хлопчиком. Обвинувачений може отримати до 3 років позбавлення волі
Кременчуцька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який протягом року систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство над малолітньою дитиною своєї співмешканки. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Кременчуківцю інкримінують умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень та систематичне домашнє насильство (ч. 1 ст. 122, ст. 126-1 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, із травня 2023 року по квітень 2024 року обвинувачений:
Згідно з висновками судово-медичних експертиз, хлопчику були завдані легкі та середньої тяжкості травми.
Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.