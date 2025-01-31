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«Це перетвориться не в робочу зустріч, а в говорильню». Мер Кременчука прокоментував вибірковість у допуску медіа на заходи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 151

 

Питання вибірковості у роботі влади з медіа піднялось під час розгляду депутатського запиту Олександра Плескуна

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, чому інші медіа, окрім комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» не запрошують на деякі заходи, які організовує місцева влада. За його словами, «це перетвориться не в робочу зустріч, а в говорильню і пресконференцію». Про це він повідомив під час сесії Кременчуцької міської ради 31 січня. 

Питання вибірковості у роботі влади з медіа піднялось під час розгляду депутатського запиту Олександра Плескуна, зокрема, щодо благоустрою та ремонту доріг на правому березі міста. Відомо, що місто розробило проєкт благоустрою прибудинкових територій, але він був «сирим», і його не погоджували з мешканцями. Наприкінці лютого група депутатів, представники виконкому разом з фахівцями зустрілась з населенням та погодили розробку нового проєкту — надалі така зустріч має повторитись, щоб затвердити кінцевий результат проєкту. 

Плескун попросив не приховувати подібні роботи від громадськості, а також запрошувати на такі зустрічі не лише комунальне медіа, а й інших представників ЗМІ.

— Останній приклад трохи обурив, коли одного депутата вихваляють і показують про нього 5-10 хвилин, а інших депутатів навіть не вказали прізвища, — сказав депутат.

Нагадаємо, 5 грудня Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув звернення редакції «Кременчуцького Телеграфа» щодо погроз міського голови Кременчука Віталія Малецького на адресу журналістів.

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Автор: Телеграф
Теги: медіа
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