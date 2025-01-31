У Кременчуці судитимуть виконроба за порушення правил безпеки на виробництві

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Під час ремонту даху на підприємстві в Горішніх Плавнях працівник впав з висоти понад 9 метрів та отримав тяжкі травми

Кременчуцька окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременчука, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України). Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від окружної прокуратури.

Що сталося

На початку вересня 2023 року виконроб підприємства з Києва організовував ремонт даху складу на території промислового підприємства у Горішніх Плавнях. Внаслідок недостатнього контролю за проведенням робіт один із працівників впав з висоти понад 9 метрів, отримавши тяжкі травми, небезпечні для життя.

Судова інженерно-технічна експертиза встановила, що причиною травмування стала незадовільна організація робіт з підвищеною небезпекою, зокрема:

Недотримання вимог нормативних актів про охорону праці (НПАОП).

Недостатній контроль за безпечним виконанням робіт.

Невідповідність інструктажів з охорони праці.

Експертиза підтвердила, що бездіяльність виконроба безпосередньо призвела до падіння та тяжких травм працівника.

Що загрожує обвинуваченому

Згідно з ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 8 років.

Справу розглядатиме суд, а відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у законному порядку.

Нагадаємо, у 2021 році у Горішніх Плавнях на кар'єрі чоловіку відірвало руку.